Der Fund von 37 Fahrrädern, vier Tretrollern, zwei E-Rollern, einem Fahrrad-Anhänger sowie diversen Fahrradteilen am 11. Februar in einem Keller im Hemshof (Sauerbruchstraße) bleibt dubios. Bisher habe sich nur ein vermeintlicher Besitzer eines Rads gemeldet, sagte ein Polizeisprecherin am Montag auf Anfrage. Dessen Angaben würden noch geprüft. Entdeckt hatten Polizisten die Fahrzeuge und Fahrzeugteile, die vermutlich überwiegend alle gestohlen sind, per Zufall – als sie wegen eines anderen Einsatzes in der Nähe waren. Gemeldet hatte die Polizei den Fund erst am Freitag. Der Mieter des Kellers habe ausgesagt, dass er den Keller einem anderen Mann überlassen habe. Entsprechende Ermittlungen seien eingeleitet worden. Bilder des vermeintlichen Diebesguts gibt’s im Netz (https://s.rlp.de/0tjdY). Die Fahrzeuge und Gegenstände können laut Polizei nur bei Vorlage eines Eigentumsnachweises (wie eine Rechnung) ausgehändigt werden. Im Jahresschnitt werden in Ludwigshafen weit mehr als 500 Räder gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2222 entgegen.