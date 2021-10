Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht auf Samstag mehrere Motorroller in den Stadtgebieten von Ludwigshafen und Frankenthal gestohlen. Die Roller wurden durch Spaziergänger an Feldwegen entdeckt. Die Roller waren beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.