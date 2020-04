Auf einem Trampelpfad unter der Bahnüberführung an der L 532 bei Schifferstadt ist am Dienstag gegen 14.50 Uhr ein 64 Jahre alter Radfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit dem Vorderrad in eine Grasnarbe geraten. Er verlor laut Polizei das Gleichgewicht, stürzte über die angrenzende Betonkante zirka 80 Zentimeter tief auf die verbeilaufende Fahrbahn der Landstraße und zog sich Platzwunden zu. Als die Rettungskräfte eintrafen, wurde der Mann bereits von Ersthelfern vorbildlich versorgt. Dank seines Fahrradhelms kam es zu keinen schwerwiegenderen Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.