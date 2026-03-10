Von Gesundheitsversorgung bis Wohnen: Der Seniorenrat Ludwigshafen bringt seniorenpolitische Themen in den Landtagswahlkampf ein

Der Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen hat im Vorfeld der kommenden Landtagswahl in Rheinland-Pfalz Gespräche mit mehreren demokratischen Parteien geführt. Ziel war es, zentrale Anliegen älterer Menschen in den politischen Diskurs einzubringen und die Positionen der Parteien zu seniorenpolitischen Themen zu erörtern, heißt es in einer Pressemitteilung des Seniorenrats.

An den Gesprächen beteiligten sich CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Volt und Die Linke. Zur Vorbereitung hatte der Seniorenrat den Parteien sogenannte Wahlprüfsteine übermittelt. Diese enthielten konkrete Fragen und Themenfelder, die aus Sicht des Gremiums für die Lebenssituation älterer Menschen von besonderer Bedeutung sind. Im Mittelpunkt der Gespräche standen unter anderem die Einführung eines Seniorenmitwirkungsgesetzes in Rheinland-Pfalz, um die politische Beteiligung älterer Menschen verbindlich zu verankern. Weitere Themen waren die Sicherstellung einer altersgerechten medizinischen Versorgung – insbesondere in der hausärztlichen Versorgung, der Geriatrie sowie der Hospiz- und Palliativversorgung.

Themenfeld Altersdiskriminierung

Darüber hinaus ging es um die langfristige Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme, vor allem von Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Auch die Schaffung von altersgerechtem und bezahlbarem Wohnraum sowie die Verbesserung der Mobilität und Verkehrssicherheit für ältere Menschen wurden angesprochen. Ein weiteres Themenfeld waren Altersdiskriminierung im Alltag, im Gesundheitswesen, im Ehrenamt und beim digitalen Zugang zu Dienstleistungen.

„Die Interessen älterer Menschen müssen in politischen Entscheidungsprozessen stärker berücksichtigt werden. Mit unseren Wahlprüfsteinen wollten wir erreichen, dass seniorenpolitische Themen im Landtagswahlkampf sichtbar bleiben und konkrete Antworten der Parteien vorliegen“, erklärte die Vorsitzende des Seniorenrates, Birgitta Scheib.

Politische Entwicklung verfolgen

Nach Einschätzung des Seniorenrats zeigten die Gespräche, dass viele der angesprochenen Themen in der politischen Diskussion angekommen sind. Gleichzeitig sei deutlich geworden, dass in mehreren Bereichen weiterhin konkreter politischer Handlungsbedarf besteht. Dies gelte insbesondere für die strukturelle Beteiligung von Seniorinnen und Senioren sowie für die Sicherstellung einer flächendeckenden medizinischen und pflegerischen Versorgung. Der Seniorenrat kündigte an, die weitere politische Entwicklung aufmerksam zu verfolgen und sich auch künftig aktiv in seniorenpolitische Fragen einzubringen.