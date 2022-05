Im Norden Ludwigshafens fehlen Postfilialen. Nach der Schließung der Filiale im Einkaufszentrum Pfingstweide gibt es aktuell nur noch in der Oppauer Kirchenstraße eine Filiale für die 30.000 Einwohner der nördlichen Stadtteile. Laut Stadtverwaltung gibt es erfolgversprechende Gespräche für eine neue Filiale in Edigheim. Die Verhandlungen bestätigt Ortsvorsteher Frank Meier (SPD): „Angeblich sind sich die Post und ein privater Interessent schon länger einig. Aber es passiert nichts.“ Laut Stadt sei die Post bereit, in der Pfingstweide eine Packstation einzurichten, wo Pakete abgeholt und verschickt werden können. Ein Standort dafür müsse aber noch gefunden werden, hieß es auf FWG-Anfrage im Oppauer Ortsbeirat.