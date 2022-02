Mit Videogesprächen aus Kyiv (Ukraine), Tblisi (Georgien), Jerewan (Armenien) und Rome (Italien) informiert „Media Dialogue-TV extra“ über Hintergründe und die Lage in der Ukraine. Das hat der Offene Kanal Ludwigshafen (OK) mitgeteilt. Im Rahmen der Sendereihe liefern Projektpartner des internationalen Medienprojektes „Media Dialogue“ – darunter die erste Sekretärin der „Union of Ukrainian Journalists“ Lina Kushch und Katherina Sokolova, Dozentin am „Institute of Journalism“ der Taras Schewtschenko Universität Kyiv, Informationen und Einschätzungen nach Beginn des Krieges. Eine weitere Einordnung der Kriegsereignisse in der Ukraine nehmen Mamuka Andgudlaze – Hochschullehrer an der Caucasus Universität Tblisi (Georgien), und Mkrtich Tonoyan, Leiter der Kulturinitiative ACOS in Jerewan (Armenien), vor. Die europäische Einordnung der russischen Aggression übernimmt Roger Casale, ehemaliger Abgeordneter des britischen Unterhauses und Gründer der europäischen Initiative „New Europeans“. Die Gespräche führte der Vorsitzende des Bundesverbands Bürgermedien und Leiter von OK-TV Ludwigshafen, Wolfgang Ressmann.

Seit 2015 engagiert sich der Ludwigshafener Bürgersender in Kooperation mit dem Bundesverband Bürgermedien im Projekt „Media Dialogue“ – gefördert vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik – in der Ukraine, Moldawien, Georgien, Armenien und bis 2020 auch in Belarus beim Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen in den ehemaligen Sowjetrepubliken.

Infos im Netz unter mediadialogue.eu. Die Beiträge laufen mehrmals am Tag im Offenen Kanal.