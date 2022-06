Von einem verstärkten Befall von Raupen im Maudacher Bruch berichtete Ortsbeiratsmitglied Michael Keßler (Grüne). „Die Bäume sind total eingesponnen, wir würden gerne wissen, um was es sich handelt“, sagte er in der Ortsbeiratssitzung am Dienstag. Laut dem städtischen Bereich Umwelt sind im Maudacher Bruch derzeit zahlreiche Vorkommen von Gespinstmotten zu beobachten. „Die Raupen der Gespinstmotten entwickeln keine Brennhaare. Ihr Körper ist hell mit schwarzen Punkten. Sie befallen ganze Sträucher und Bäume, vor allem Traubenkirschen können sie komplett kahl fressen. Sie überziehen die Zweige mit silbrig glänzenden, feinen Gespinsten. In der Regel erholen sich die befallenen Gehölze vollständig vom Befall“, informiert die Stadt. Die Gespinstmotten seien für den Menschen ungefährlich, Maßnahmen nicht erforderlich.