„Zukünftig werden viele Besitzer von Smartphones weltweit von einer Gesichtsauthentifizierung profitieren können, die von der ,TrinamiX GmbH’ aus Ludwigshafen mit Sitz in der Industriestraße 35 entwickelt wurde. Das macht mich als Oberbürgermeisterin der Stadt nicht nur stolz, es ist auch ein Beleg dafür, dass Ludwigshafen ein guter Standort für Innovationen ist“, sagt dazu Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Die neue Gesichtsauthentifizierung war in der Nacht zum Mittwoch, 16. November, auf Hawaii auf internationaler Bühne von einem weltweit führenden Anbieter von Smartphone-Chips präsentiert worden. „Ich beglückwünsche das Team von ,TrinamiX’ zu dieser neuen Technologie. Erst vor kurzem hatte ich der Firma einen Besuch abgestattet. Dabei konnte ich mich davon überzeugen, dass TrinamiX eine wertvolle Bereicherung für den Industrie- und Innovationsstandort Ludwigshafen ist“, so Steinruck.