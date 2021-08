Ein Film buchstäblich zur „rechten“ Zeit und einer, den man sich gut zusammen mit „Und morgen die ganze Welt“ ansehen könnte. Ist man dort bei den Linken, folgt man hier eher den Rechten. Luna Wedler, die ein Attentat auf ihre Familie überlebt, und Jannis Niewöhner, der sie geschickt auffängt und einfängt, Antworten bietet und dabei verführerisch seinen eigenen Plan verfolgt. Der Film von Christian Schwochow erzählt wuchtig und spannend von der Gefahr, die Verwerfungen im Denken und Handeln radikaler Menschen zu spät zu erkennen, und sei es nur, weil man blind vor Liebe ist. Der Titel spielt auf die Solidaritätsbekundung „Je suis Charlie“ an. Kommt am 16. September ins Kino und läuft zwei Wochen vorher in Ludwigshafen.

Spielzeiten

Donnerstag, 2.9., 21.30 Uhr

Freitag, 3.9., 16.15 Uhr

Dienstag, 7.9., 21 Uhr