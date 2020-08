Die Reihe „Debatten um die Welt“ im Heinrich-Pesch-Haus (HPH, Frankenthaler Straße 229) beginnt am 3. September um 19 Uhr. An vier Abenden werden gesellschaftspolitische und spirituelle Aspekte der Situation in der Welt besprochen.

Mit der Einwanderung von knapp einer Million Flüchtlingen über die Balkanroute seit Herbst 2015 seien die Probleme der Welt in Deutschland angekommen. Das HPH möchte ehrenamtliche Helfer und weitere Interessierte unterstützen, sich ein Grundverständnis der Situation zu verschaffen, das über Fernsehnachrichten und Alltagslektüre hinausgeht. Es soll dabei versucht werden, Hoffnungswege aufzudecken, beispielsweise in der Entdämonisierung des IS oder im Blick auf fantasievolle Gewaltlosigkeit. Dies geschehe durch die Lektüre gemeinsam ausgewählter Texte und die vorurteilsfreie Debatte darüber, heißt es aus dem HPH.

Auch spirituelle Aspekte werden thematisiert

In Gruppen bis maximal 13 Personen werden gesellschaftspolitische und spirituelle Aspekte der Situation in der Welt besprochen. Zur Vorbereitung werden zu Hause Texte gelesen. Am ersten Abend geht es um das Buch „Utopien für Realisten. Die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen“ von Rutger Bregman. Neue Interessierte sind herzlich willkommen. „Besonders freuen wir uns auf Teilnehmer aus vielen Kulturen.“ Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit dem Arbeitskreis Flüchtlinge Oggersheim statt.

