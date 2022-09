„Das hat Tradition. Wir sind jedes Jahr hier“, sagt Marion Schryro. Sie ist mit ihrer langjährigen Freundin aus Dossenheim angereist. Von ihr bekommt sie jährlich zum Geburtstag einen Gutschein für ein Festivalticket geschenkt. Den Film wählen sie dann gemeinsam. „Ich schaue alles, aber bitte keinen Tatort“, sagt sie lachend. Dieses Mal ist es „Du sollst hören“ geworden. Ein Filmdrama, das sich mit Gehörlosigkeit befasst und gesellschaftskritische Fragen aufwirft. Denn dürfen gehörlose Eltern ihrem Kind ein Implantat vorenthalten, durch das es hören könnte? „Für Gehörlose oder Menschen mit Hörbeeinträchtigung ist die deutsche Gebärdensprache die Muttersprache. Dadurch entsteht eine eigene Kultur“, weiß Schryro. Sie ist Sonderpädagogin und arbeitet in diesem Bereich. Außenstehende könnten die verschiedenen menschlichen Facetten oft nur schwierig nachvollziehen. Umso wichtiger sei die aktuelle Diskussion in der breiten Gesellschaft. Filme seien als Medium besonders gut geeignet, um schwierige Themen zugänglich zu machen. „Das ist gut, dass es so etwas auch auf dem Festival gibt. Außerdem findet hier im Programm jeder das, was ihm gefällt“, sagt die 60-Jährige.

Die Serie

Anlässlich des 18. Filmfestivals auf der Parkinsel sprechen wir täglich mit Gästen und Akteuren vor Ort.