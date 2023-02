Zum 80. Jahrestag der Hinrichtung von Hans und Sophie Scholl findet am Freitag der Geschwister-Scholl-Tag am gleichnamigen Gymnasium in Ludwigshafen-Süd statt. Die jährliche Veranstaltung, bei der die Schülerinnen und Schüler sich mit dem Leben und dem Widerstand der „Weißen Rose“ auseinandersetzen, soll nicht nur für Geschichte sensibilisieren, sondern auch einen Bezug zur Gegenwart herstellen. Ab 8.50 Uhr werden den fünften Klassen von einer Gruppe älterer Schüler einzelne Abschnitte aus dem Leben der Geschwister vorgespielt. Danach beschäftigt sich diese Altersstufe mit dem Thema „Von Wut im Bauch zum Mut im Bauch“. Der Fokus liegt dabei auf Zivilcourage in der heutigen Zeit. Unter dem Motto „Einer muss den Anfang machen“ werden die siebten Klassen das Leben der Geschwister Scholl betrachten und sich die Frage stellen, wie übertragbar ihre Widerstandsformen auf unsere Gegenwart sind. Die Schüler der neunten Klassen werden einen Film als Grundlage nehmen, um über Unrecht und Gewalt heutzutage nachzudenken. Ab 11.45 Uhr wird Klaus-J. Becker vom Stadtarchiv mit der elften Jahrgangsstufe den Ukraine-Krieg beleuchten und einen Bezug zur Geschichte der Geschwister Scholl herstellen. Abschließend findet um 12.45 Uhr auf dem Platz der Weißen Rose eine Kundgebung der Schulgemeinschaft in Solidarität mit der Ukraine statt.