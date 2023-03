Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn in einer Oper ein Brief geschrieben oder gelesen wird, geht es meist sehr dramatisch zu. Das konnten die Zuhörer im Stadtmuseum Ludwigshafen erleben. Lieder und Arien zu Briefen, Postkarten und Fernweh, hat hier Cosima Grabs gesungen, begleitet von Johannes Merkle am Piano.

Ansichtskarten, die besungen werden, gibt es in Opern keine. Vermutlich weil der Text zu kurz wäre und zudem das Bild ein wichtiger Teil der Botschaft ist. Die Ansichtskarte wurde 1869 erfunden. Da war Ludwigshafen