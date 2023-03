Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“. So lautet der erste Artikel des Grundgesetzes. Warum der Satz so formuliert ist, als wäre Würde ein Tatbestand, und sie nicht einem mehr oder weniger beliebigen Sollen überantwortet, darüber wurden schon etliche juristische Abhandlungen geschrieben. Der Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit von Begriffen wie Freiheit, Gleichheit und Würde geht das Stadtensemble nun mit dem Stück „Wir sind so frei“ am Mannheimer Nationaltheater nach.

Zunächst: Der angekündigte Spaziergang durch Mannheim hat nicht stattgefunden. Wegen des regnerischen Wetters ist das Stadtensemble bei der Uraufführung