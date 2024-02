Erzählen Sie oft Geschichten? Würden Sie von sich sagen: Ich bin Erzähler, Erzählerin?

Nein? Unterschätzen Sie sich nicht. Wir alle erzählen Geschichten, tagtäglich: von unserer Familie, Eltern, Geschwistern, Kindern; wie sehr wir sie lieben, und wann sie uns nerven; wie schön die Geburtstagsfeier war; wie schwierig der Krankenbesuch, wie würdig die Beerdigung. Wir erzählen von der Arbeit: welches Projekt wir gerade abgeschlossen haben; wie es mit dem Chef und den Kollegen klappt. Wir erzählen, sofern wir dort aktiv sind, vom Verein oder aus der Kirchengemeinde: vom Gottesdienst am Sonntag vielleicht, vom Gemeindefest, von einer Renovierung, und natürlich vom lieben Geld – wie viel da ist, und was wir damit machen können oder auch nicht.

Wir alle erzählen Geschichten. So schreiben wir die Geschichte unseres Lebens. Neutrale Beobachter können wir dabei nicht sein. Wir gehören ja mitten hinein. Also lassen wir manches weg, anderes führen wir im Detail aus. Dadurch deuten wir unsere Geschichte. Wir verleihen dem, was in unserem Leben geschieht, einen Sinn. Und das wirkt sich auf unser Denken und Handeln aus, auf das, was wir tun wollen, was uns motiviert, darauf, wie wir gute Zeiten nutzen, wie wir schlechte Zeiten durchstehen. Ja, was wir erzählen, beeinflusst, wie unsere Zukunft aussieht.

Auch für die Wirtschaft hat man das erkannt: Wie Angestellte von ihrem Unternehmen erzählen, welche Geschichten über einen Betrieb im Umlauf sind, das beeinflusst wesentlich, welche Perspektiven dieser Betrieb hat, welche Personen in ihm Bedeutung erlangen. Und damit also: wie seine Zukunft aussieht.

Darum lohnt es sich, sich dessen viel bewusster zu werden: Was und wie erzähle ich eigentlich von dem, was mir wichtig ist? Sind es Geschichten, von denen ich mir wünsche, dass sie im Umlauf sind – über mich, meine Familie, meinen Arbeitsplatz, meinen Verein, meine Gemeinde, meine Kirche? Sind es Geschichten, die Zukunft eröffnen für das Gemeinwesen vor Ort, für nationale wie internationale Beziehungen, auch angesichts von Konflikten?

Ich bin der Erzähler. Ich bin verantwortlich.

Der Autor

Alexander Ebel (50) ist Pfarrer in Altrip.