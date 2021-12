Aus einem in der Lenbachstraße (Süd) geparkten BMW haben Unbekannte laut Polizei zwischen Dienstag und Mittwoch Geschenke und Bargeld im Wert von 150 Euro gestohlen. Aufbruchspuren wurden nicht entdeckt. Wie die Täter in das Auto gelangen konnten, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.