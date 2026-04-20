Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen hat den Geschäftsbericht für das Wirtschaftsjahr 2024 vorgestellt. Trotz Defizit gibt es wohl keinen Grund zur Sorge.

In seinem Geschäftsbericht für das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2024 meldet der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) ein Defizit von rund elf Millionen Euro – mehr als im Wirtschaftsplan vorgesehen. Ursache seien Rückstellungen für die Erweiterung der Deponie Hoher Weg im Stadtteil Rheingönheim, die sich von 2023 auf 2024 verschoben habe. Es handele sich um ein buchhalterisches Defizit ohne Auswirkungen.

WBL-Chef Peter Nebel sagte bei der Vorstellung, die Veröffentlichung im November 2025 sei wegen einer „Anomalie im Netz“ nicht möglich gewesen. Er meinte offenbar den Hackerangriff, der das IT-System der Stadtverwaltung für einige Zeit lahmgelegt hatte. Künftig werde der Bericht wieder früher vorgestellt, versprach Nebel den Mitgliedern des Werkausschusses.

Defizit ist reiner Buchverlust

Laut Bericht ist das Jahresergebnis des WBL 2024 mit einem Fehlbetrag von knapp elf Millionen Euro deutlich schlechter ausgefallen als 2023 (minus 1,4 Millionen Euro). Dies sei jedoch kein Grund zur Sorge, da sich die Zahlen auf einen außergewöhnlichen, einmaligen Hauptfaktor zurückführen ließen. Grund sei die Bildung der Rückstellung für die Erweiterung der Deponie Hoher Weg von 10,7 Millionen Euro. Dabei handele es sich um einen „reinen Buchverlust“, der keinesfalls realisiert werde.

Wie der Bericht auflistet, verzeichnete der Bereich Friedhöfe ein im Vergleich zum Vorjahr um 14.000 auf 116.000 Euro gestiegenes Defizit. Investitionen zur Instandhaltung des Krematoriums hätten eine sinkende Nachfrage in dessen Betrieb gegenüber gestanden. Von 84.000 auf 169.000 Euro stieg das Defizit im Bereich Grünflächen. Mitverantwortlich sei der Wildpark, dessen Eintrittspreise durch einen Stadtratsbeschluss niedrig gehalten wurden, obwohl steigende Ausgaben für Instandhaltung und Personal gegenüberstehen, heißt es weiter.

Geschäftsbericht ist öffentlich einsehbar

Die Einnahmen im Bestattungsdienst sind dagegen von 76.000 auf 166.000 Euro gestiegen. Die Erlöse im Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt haben sich laut Bericht von 635.000 auf mehr als 1,1 Millionen Euro erhöht. Der WBL erzielte Erträge von 104,5 Millionen Euro, eine Verbesserung um 9,7 Millionen Euro im Vergleich zu 2023. Gleichzeitig summierten sich die Ausgaben auf 115,4 Millionen Euro gegenüber 96,1 Millionen Euro 2023, vor allem aufgrund höherer Material- und Personalausgaben. So stiegen die Aufwendungen für Material um 38 Prozent auf 46,3 Millionen Euro. Die Personalkosten kletterten um elf Prozent auf 47,7 Millionen Euro.

Zur Vorstellung des Geschäftsberichts 2024 gab es im Werkausschuss keine Fragen. Er ist öffentlich im Ratsinformationssystem einsehbar.