Das Müllheizkraftwerk an der Bürgermeister-Grünzweig-Straße ist in den vergangenen Wochen eingehend untersucht worden. Das Besondere daran: Für all diese Arbeiten war ein Gesamtstillstand erforderlich, alle drei Müllkessel wurden heruntergefahren.

Alle fünf Jahre ist ein solcher sogenannter Gesamtstillstand laut Anlagenbetreiber GML erforderlich, um notwendige Reparaturen und Erneuerungen an zentralen Anlagenteilen vorzunehmen und gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen zu absolvieren. Dieses Mal begann die aufwendige Prozedur am Ostersonntag. Alle drei Müllkessel wurden heruntergefahren, also abgeschaltet, erklärt GML-Geschäftsführer Thomas Grommes. Dasselbe passierte dann auch noch mit allen anderen Anlagenbestandteilen.

Insgesamt wurden in den 14 Tagen 60 Einzelprojekte umgesetzt: So wurde ein neuer Dampfanschluss für den neuen Müllkessel 4 eingebaut, der 2022 in Betrieb gehen soll. „Diese Leitung führt Wasserdampf mit einer Temperatur von 420 Grad Celsius und 42 Bar Überdruck. Sie ist ständig in Betrieb und wird nur alle fünf Jahre abgeschaltet“, erklärt Grommes. Außerdem wurden ganz viele Arbeiten an den verschiedenen Leitungen und Behältern sowie an der Elektrik vorgenommen. Ferner wurden das Müllbunkertor und die Auffahrrampe zur Anlieferhalle saniert.

„Das war Höchstleistung“

Grommes spricht von einem „ganz besonderen Gesamtstillstand“, da wegen der Corona-Pandemie viele Vorkehrungen zu treffen waren. Für die Arbeiten waren 150 Mitarbeiter im Einsatz. Bis zu 100 Mitarbeiter waren gleichzeitig tätig. „Alle wurden vor gegenseitiger Infektion geschützt. Dies gelang durch eine umfangreiche Planung und entsprechende Schutzmaßnahmen“, so Grommes. Die 8000 Tonnen an Restmüll, die während des Gesamtstillstands anfielen, waren auf andere Müllverbrennungsanlagen verteilt worden.

Am Ende der zwei Wochen steht für die GML ein erfreuliches Ergebnis: Das aufwendige Projekt konnte wie geplant umgesetzt werden. Seit Montag sind zwei Müllkessel wieder in Betrieb. „Einer der Kessel bleibt noch in seiner jährlichen Regelrevision und wird Mitte Mai 2020 wieder zur Verfügung stehen“, sagt Grommes. Der Geschäftsführer betont: „Ich bin sehr stolz auf alle Mitarbeiter, die dieses tolle Ergebnis gemeinsam erreicht haben. Das war Höchstleistung.“