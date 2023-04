Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ende Januar können Eltern von Viertklässlern ihre Kinder an den drei Integrierten Gesamtschulen in Oggersheim, Edigheim und in der Gartenstadt für das Schuljahr 2023/24 anmelden. Termine sind jetzt schon online buchbar.

An allen drei Integrierten Gesamtschulen in Ludwigshafen sind Anmeldungen für die kommenden fünften Klassen ab 28. Januar möglich. Bis 31. Januar beziehungsweise 1. Februar können