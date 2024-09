Überraschung an der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch in Oggersheim: Der bisherige Leiter Andreas Wehrmeister hat die Schule nach nur dreieinhalb Jahren aus privaten Gründen wieder verlassen und ist zum neuen Schuljahr an ein klassisches Gymnasium nach Landau gewechselt. Das hat Jochen Schuff, stellvertretender Leiter der Gesamtschule, auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt.

Schuff wird die Schule vorerst im Team mit acht weiteren Kolleginnen und Kollegen führen, insbesondere mit Sabine Geeck als zweiter Stellvertreterin und didaktischer Koordinatorin, wie er ergänzte. Andreas Wehrmeister hatte die Leitung der Gesamtschule im Februar 2021 mitten im Corona-Lockdown übernommen und damit die Nachfolge von Gaby Lausberg angetreten. Der damals 52-Jährige, der nach eigenen Angaben aus dem Rhein-Pfalz-Kreis nach Oggersheim gependelt ist, schwärmte zum Start des Schuljahrs 2021/22 von der herzlichen Willkommenskultur und der guten Schulgemeinschaft an seiner neuen Schule: „Ich habe mich sofort sehr gut aufgenommen gefühlt.“

Kritisch blickte Wehrmeister auf die seit 2019 laufende und seit mehr als einem Jahr stockende Generalsanierung des Schulgebäudes, die voraussichtlich noch mehrere Jahre im laufenden Betrieb weitergehen wird.