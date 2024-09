Technologie und Nachhaltigkeit, Künstliche Intelligenz und CO 2 – wie lassen sich diese unterschiedlichen Felder zusammen denken? Beim am Freitag, 6. September, startenden Hackfestival Mannheim gibt es Antworten. Angekündigt ist ein prominenter Gast.

Wenn das Hackfestival am Freitag ab 14 Uhr am Congress-Center Rosengarten in der Mannheimer Innenstadt startet, darf man nicht rohes Fleisch erwarten, sondern Computer-Hacking. Mit dabei: der deutsche Astronaut Alexander Gerst. Dem studierten Geowissenschaftler Gerst ist seit seinen All-Aufenthalten der Schutz der Erde besonders wichtig. Passend zu den Anliegen des in Künzelsau geborenen 48-Jährigen werden sich ab Freitag unter dem Motto „Decarbonize the Planet“ rund 300 Teilnehmer versammeln, gemeinsam Codieren, Podiumsdiskussionen verfolgen und an Workshops teilnehmen – wohlgemerkt auf Englisch.

Hackathon als Höhepunkt

Höhepunkt für die meisten Teilnehmer dürfte der sogenannte Hackathon sein, der Hacking-Marathon. Statt um Kilometer geht es um Kilobyte, statt Schweiß fließt Strom. Hierbei tüfteln Tech-Talente tagelang an Computer-Challenges. Am Sonntag wird zum Abschluss des Festivals das Gewinnerteam gekürt.

Das Hackfestival beginnt heute um 14 Uhr und startet am Wochenende jeweils um 9 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das detaillierte Programm findet sich auf der Website des Hackfestivals.