Das Rheinuferfest war eine gelungene Premiere, die Lust auf mehr macht.

Nein, natürlich hat zum Auftakt noch nicht alles wie am Schnürchen geklappt. Der verregnete Freitag und das zögerlich beginnende Bühnenprogramm bremste die Freude zunächst etwas aus. Aber in den drei Tagen überwog das Positive. Vieles kam so gut an, dass dieses Festformat eine gute Zukunft haben könnte – ähnlich wie das Pfalzfest. Das Streetfoodfestival war Anlaufstelle fürs junge Publikum. Das Bühnenprogramm bot beinahe für alle Musikgeschmäcker das Richtige, wobei das Klassik Open-Air-Konzert der Staatsphilharmonie den Höhepunkt bildete. Die Wein-Lounge auf dem Ludwigsplatz entwickelte sich zum beliebten Treffpunkt. Gerne mehr davon!

Mehr zum Fest lesen Sie hier.