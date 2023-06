„Feuchtgebiete“ ist der Titel der ersten Ausgabe der „Germany’s Ugliest City Tours“ in diesem Jahr, zu der Helmut van der Buchholz am Donnerstag, 15. Juni, einlädt. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Tor 6 der BASF (Hemshofstraße/Ecke Unteres Rheinufer). Thema der Stadtführung ist die wechselhafte Beziehung der Stadt zum Rhein. Die kostenfreie Stadtführung innerhalb des Ludwigshafener Kultursommers ist für Radfahrer konzipiert und soll knapp zwei Stunden dauern (plus eventuelle Einkehr, wenn gewünscht). Eine Anmeldung ist nicht nötig, aber per E-Mail an helmut@helmutvan.de möglich. Infos zum Programm im Netz unter www.ludwigshafen-wow.de sowie unter www.helmutvan.de.