Die in der Allgemeinverfügung der Stadt Ludwigshafen angeordnete Maskenpflicht in bestimmten Straßen der Innenstadt ist rechtmäßig. Das hat das Verwaltungsgericht Neustadt mit Beschluss vom Donnerstag entschieden und am Freitagvormittag verkündet. Die 5. Kammer des Gerichts hat den Eilantrag eines Ludwigshafeners zur Aufhebung der Maskenpflicht damit abgelehnt. „Nach derzeitigem Sachstand erscheine die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Freien als geeignetes Mittel zur Eindämmung der Infektionszahlen. Es sei nicht erforderlich, dass der Erfolg in jedem Einzelfall auch tatsächlich erreicht werde oder erreichbar sei. Die Möglichkeit der Zweckerreichung genüge“, so die Begründung der Kammer. Die Maßnahme werde vom Robert-Koch-Institut unter dem Aspekt des Fremdschutzes empfohlen, um den Infektionsdruck und damit die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Covid-19 in der Bevölkerung zu reduzieren und somit Risikogruppen zu schützen.