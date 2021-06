Die Abschiebung einer armenischen Familie durch die Ausländerbehörde der Stadt Ludwigshafen ist rechtmäßig gewesen. Das geht aus einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Neustadt hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Das Ehepaar und seine drei Kinder hätten erfolglos Asylanträge gestellt, die Familie sei ausreisepflichtig gewesen. Diese Entscheidung habe auch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz im Jahr 2020 betätigt. Da die Familie ihrer Ausreisepflicht nicht nachgekommen sei, habe die Ausländerbehörde der Stadt Ludwigshafen am 30./31. März 2021 ihre Abschiebung nach Armenien rechtmäßig veranlasst. Ein hinzugezogener Arzt habe die Reisefähigkeit der Familienmitglieder bestätigt. Der 16-jährige Sohn habe sich der Abschiebung durch Flucht entzogen. Dies sei kein Grund gewesen, die Abschiebung abzubrechen, urteilten die Richter. Einen von Unterstützern der Familie gestellten Antrag, die Familie nach Deutschland zurückzuholen, lehnte das Verwaltungsgericht ab. Auch den Einwand, die Abschiebung sei ein Verstoß gegen das verfassungsrechtlich geschützte Familienleben gewesen, wiesen die Richter zurück. Die Stadt habe beabsichtigt, die Familie gemeinsam abzuschieben. Diese Familieneinheit sei nicht durch sie aufgehoben worden, sondern durch den Sohn, der flüchtete. Auch der 16-Jährige, der in Deutschland bleiben will, sei ausreisepflichtig. Er hat sich zwischenzeitlich bei den Behörden gemeldet und wurde unter der Obhut des Jugendamts in einer Jugendeinrichtung untergebracht. Die Familie könne nach seiner Ausreise in Armenien wiedervereinigt werden, sagen die Richter. Gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts vom 14. Juni kann nun Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz eingereicht werden. Der Fall hatte in Ludwigshafen für Aufsehen gesorgt, unter anderem gab es eine Demo gegen die Abschiebung vor dem Rathaus.