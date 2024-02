Von einem Dieb ist ein Ladendetektiv am Donnerstag in der Schützenstraße (Süd) attackiert und leicht verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Mitarbeiter gegen 15.20 Uhr auf eine 36-Jährige aufmerksam geworden, die in einem Supermarkt Waren im Wert von etwa 25 Euro eingesteckt hatte. Vor dem Laden übergab sie das Diebesgut an ihren 45-jährigen Lebensgefährten. Als der 31-jährige Detektiv das Paar ansprach, wollte dieses flüchten. Beim anschließenden Gerangel verletzten sich alle drei gegenseitig, alarmierte Polizeibeamte konnten die Parteien trennen. Die Ladendiebe erhielten Platzverweise.