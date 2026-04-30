Am Freitag, 1. Mai, sowie am Sonntag, 3. Mai, ist laut Stadtverwaltung mit Verkehrseinschränkungen in der Wredestraße (Innenstadt) im Bereich zwischen Lorientallee und Heinigstraße zu rechnen. Im genannten Zeitraum muss die Spur für Linksabbieger von der Dammstraße kommend in die Bürgermeister-Kutterer-Straße vorübergehend gesperrt werden. Zusätzlich wird der Fahrstreifen in Richtung Heinigstraße temporär gesperrt. Grund ist, dass ein Gerüst an der sogenannten Weißen Hochstraße abgebaut wird, das dort im Zuge der Sanierung von Brückenkappen installiert wurde. Die Stadt bittet ortskundige Verkehrsteilnehmer den Bereich zu umfahren sowie um Verständnis für entstehende Einschränkungen.