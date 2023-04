Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Donnerstag wäre der letzte Spieltag in der Bundesliga gewesen. Die Eulen Ludwigshafen hätten beim Bergischen HC gespielt. Hätte, wenn, aber – die Saison wurde vor Kurzem abgebrochen. Die Eulen spielen auch kommende Saison in der Bundesliga. Doch das abrupte Rundenende hat einiges durcheinander gebracht – und so einiges Ritual zwangsläufig vorübergehend gestoppt.

Das Ende war geräuschlos – und nicht nur das. Am Donnerstag wäre der letzte Spieltag in der Handball-Bundesliga gewesen. Die Eulen Ludwigshafen hätten beim Bergischen