Sängerin Jutta Glaser und Gitarrist Claus Boesser-Ferrari haben gemeinsam, dass sie die Klangmöglichkeiten ihrer Instrumente entschlossen ausloten. Vor gut zehn Jahren haben sie ein Duo-Album veröffentlicht. Jetzt haben sie ein sehr spannendes Streaming-Konzert mit viel Improvisation aus dem „Ella & Louis“ gesendet.

Jutta Glaser singt nicht bloß Melodien, ebensowenig zupft Claus Boesser-Ferrari einfach Töne. Natürlich können beide auch ganz konventionell Musik machen, denn handwerklich sind beide große Könner. Aber es sind gerade die unkonventionellen Töne, die das Duo entdecken und ausprobieren will. Beim Konzert konnte man in Echtzeit erleben, wie neue und ungewöhnliche Klänge und Texturen entstehen. Weil die Palette von Klangfarben sehr groß ist und ebenso die Dynamik von leisem Hauch bis Donnergrollen reicht, ist das musikalische Geschehen sehr abwechslungsreich, oft überraschend und deshalb auch enorm reizvoll. Freilich ist das für Leute, die einfach ein Lied mit Gitarrenbegleitung hören wollen, nicht das Richtige.

Boesser-Ferrari beginnt mit einem verzerrten Ton, was bei einer Akustikgitarre schon ungewöhnlich ist. Die Saiten versetzt er mit einem E-Bow in Schwingung. Das Gerät entlockt den Stahlsaiten elektromagnetisch beliebig lange gehaltene Töne. Zu hören sind heulende Töne, und der Gitarrist spielt auch gleich verminderte Quinten, den Tonabstand, der am dissonantesten klingt. Dazu erklingt eine Art Rauschen.

Unheimliche Atmosphäre

Als die Sängerin ins Bild kommt, sieht man, wie sie Geräusche von Wind und Sturm ins Mikrofon bläst und zischt. Man fröstelt beim Hören, die Atmosphäre ist unheimlich. Aus dem geräuschhaften Klangbild entwickeln sich ein paar Akkorde, schließlich, wie bei einem Bild, das langsam scharf gestellt wird, erkennt man „Es geht ein dunkle Wolk' herein“. Es ist ein Lied voller Wehmut, in dem es um die Vorahnung von Abschied und Sterben geht.

So wie Boesser-Ferrari darauf besteht, nicht nur den reinen Ton, sondern auch jegliches mögliche Geräusch als Ausdrucksmittel zu verwenden, so auch Jutta Glaser. Alles, was sich mit Stimmbändern und Sprechapparat formen lässt, sieht sie als musikalische Farbe. Das können Brabbeln und Babbeln in einer Phantasiesprache sein oder perkussive Geräusche mit dem Mund. Ja selbst das Benutzen der Stimmbänder „in Gegenrichtung“, nämlich beim Einatmen, setzt sie ein.

Wie eine Flussfahrt zu zweit

Das Konzert war wie eine einstündige ununterbrochene Flussfahrt zu zweit im Kanu. Es gab ruhige Stellen ebenso wie wilde Wasser. Allerdings erschaffen die beiden Musiker eben auch den Fluss selber. Es gibt wohl einige Wegmarken und Abschnitte, die vorher schon mal probiert wurden. Dafür sprechen gemeinsame Linien, exakt parallel intoniert. Aber es gibt dazwischen viel Interaktion, die mal den einen, mal die andere vortreten lässt, um dann wieder zusammenzufinden und aus einem gemeinsamen Gefühl für den Moment wirksame Klänge zu entwickeln. Am Ende kehrte die „Dunkle Wolke“ wieder - ein Gefühl, das derzeit die allgemeine Stimmung sehr gut trifft.