Die Polizei Ludwigshafen hat am Freitag zwölf Personen in Gewahrsam genommen und Platzverweise erteilt, nachdem mehrere Hinweise auf eine geplante Auseinandersetzung in der Innenstadt bei den Beamten eingegangen waren. Wie die Polizei am Abend mitteilte, überwachten zahlreiche Beamte von 16 Uhr bis 18.30 Uhr das Stadtgebiet. 61 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 20 Jahren wurden kontrolliert. Die zwölf in Gewahrsam genommenen Personen hatten demnach zum Teil Schlagwerkzeuge bei sich. Verletzte seien der Polizei nicht bekannt. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs und der Bildung bewaffneter Gruppen.