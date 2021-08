Unbekannte haben in Oppau das Fahrzeuginnere eines Fiat Lancia in Brand gesetzt, der im Nordring geparkt war. Der Fahrer hatte das Fahrzeug am Sonntagabend dort abgestellt und laut Polizeibericht versehentlich das Beifahrerfenster einen Spalt offen gelassen. Am Montagabend bemerkte er, dass der Fahrzeuginnenraum verrußt war und Brandschäden aufwies. Beifahrersitz und Fahrzeughimmel wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.