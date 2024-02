Die Polizei sucht Zeugen für eine Verkehrsunfallflucht in Oggersheim. Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag wurde ein in der Georg-Heieck-Straße am Fahrbahnrand geparkter Hyundai von einem anderen Fahrzeug gestreift. Nach dem Verkehrsunfall flüchtete der unbekannte Fahrer, ohne den Unfall zu melden. An dem geparkten Auto entstand nach weiteren Polizeiangaben ein Schaden von rund 5000 Euro. Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621 963-2222.