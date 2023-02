Auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße Unteres Rheinufer (Mitte) hat nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr ein Auto gebrannt, das dort parkte. Das Feuer habe durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden können, der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2773 entgegen.