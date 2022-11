In der Anilin- und der Blücherstraße (Nord-Hemshof) sind laut Polizei in der Nacht zum 1. November zwei geparkte Autos beschädigt worden. In der Anilinstraße wurde an einem Kia Stonic ein Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten. In der Blücherstraße wurde der Lack eines Peugeot 3008 von Unbekannten zerkratzt. Gesamtschaden: rund 2500 Euro. Wegen der räumlichen Nähe ist ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.