Verlieren Immobilien im Umkreis eines Tiefengeothermieprojekts an Wert? Mit diesem und anderen Themen hat sich der Ortsgemeinderat Neuhofen befasst.

Die Geopfalz – ein Zusammenschluss der Stadtwerke Speyer und Schifferstadt – möchte von einem Platz westlich der Schlicht und nördlich von Waldsee heißes Wasser aus einem Reservoir in etwa 3500 Metern Tiefe fördern. Damit soll ein Fernwärmenetz für Speyer und Schifferstadt betrieben werden. Auch die Ortsgemeinde Neuhofen will diese Energiequelle nutzen und ein Fernwärmenetz aufbauen, an das alle Haushalte angeschlossen werden könnten, wobei kein Anschlusszwang besteht. Neuhofen möchte dieses Wärmenetz über die neu gegründete REN Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) realisieren und sich an Geopfalz beteiligen. Da bei einer Einwohnerversammlung am Samstag, 20. April, bei der die Bürger über das Tiefengeothermieprojekt informiert wurden, nicht alle Bedenken ausgeräumt werden konnten, hat Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) einzelne Punkte in der jüngsten Gemeinderatssitzung aufgegriffen.

Dabei ging es auch um den von einigen Bürgern befürchteten Wertverlust der Häuser und Grundstücke in Neuhofen durch den Betrieb einer Tiefengeothermieanlage. Einige Bürger hätten behauptet, Immobilien würden im Umkreis von zwei Kilometern 30 bis 40 Prozent ihres Wertes verlieren, erklärte Marohn. Er stellte daher die Einschätzung von Hilmar Strauß vor. Er ist der Vorsitzende des Gutachterausschusses für Grundstückswerte des Vermessungs- und Katasteramts Rheinpfalz in Landau.

Kurzfristige Kaufzurückhaltung

In dessen Zuständigkeitsbereich gibt es schon Erfahrungen mit Geothermieanlagen. Eine Auswirkung von bestehenden Geothermieanlagen auf die Immobilienpreise sei nicht zu erkennen, so Strauß. Es sei bei den bisherigen Anlagen lediglich eine kurzfristige Kaufzurückhaltung bemerkbar gewesen, als das Thema in der Öffentlichkeit stark präsent war.

Marohn fasste zudem die Ergebnisse einiger Studien zusammen, die sich jedoch nicht konkret auf die Pfalz beziehen. So kam die Technische Universität München 2024 zu dem Schluss, dass die Immobilienpreise um fünf bis zehn Prozent bei bestehenden Geothermieanschlüssen in Bestandsgebieten steigen. In Neubaugebieten, in denen eine Geothermieinfrastruktur geplant ist, erhöhe sich der Immobilienwert um zehn bis 15 Prozent, und allein die Ankündigung von Fernwärmeprojekten erhöhe den Wert um drei bis sieben Prozent. Der Gutachterausschuss München-Land hat ebenfalls 2024 die Immobilienpreisentwicklung in Unterföhring bei München untersucht. 2018 waren demnach Immobilien mit Geothermieanschluss fünf Prozent teurer als solche ohne. 2024 waren sie sogar 13,1 Prozent mehr wert.

Marohn: Wertverlust widerlegt

Als Grund für die Wertsteigerung nannte das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung eine Betriebskostenreduktion um 30 bis 50 Prozent verglichen mit Gas und Öl. Außerdem seien die Anforderungen entsprechend dem Gebäudeenergiegesetz erfüllt und die Energieversorgung unabhängig von Gas- und Ölimporten. Und auf Geothermie würden keine CO 2 -Abgaben erhoben.

Einen deutlichen Wertverlust der Immobilien sieht Marohn damit widerlegt. Ein weiteres Thema, das Marohn im Nachgang zur Einwohnerversammlung nachrecherchiert hat, ist die Haftung bei möglichen Schäden an Gebäuden. Die Geopfalz habe eine Versicherung für Schäden bis 120 Millionen Euro. Sollte diese Summe nicht reichen, wovon Marohn nicht ausgeht, würde die kommunale Haftpflichtversicherung der Gemeinde Neuhofen einspringen, und zwar unbegrenzt. „Ich habe das mit der Bayerischen Versicherungskammer abgestimmt“, versicherte Marohn.

Ombudsperson als Vermittler

Bei möglichen Schäden haben die Bürger eine noch zu bestimmende Ombudsperson, die als Vermittler auftritt und sich um die Regulierung von Kleinschäden auch direkt kümmern kann. Generell gilt bei Schäden: Der Geschädigte muss nicht beweisen, dass die Tiefengeothermie den Schaden verursacht hat. Der Betreiber muss beweisen, dass dem nicht so ist.

Der Geologe Ulrich Lotz hielt einen Vortrag über induzierte und natürlich vorkommende Erdbeben und machte klar, warum aus seiner Expertensicht Schäden bei dem geplanten Projekt unwahrscheinlich sind. Diese Präsentation soll auf die Homepage der Gemeinde gestellt werden. Wie es nun konkret weitergeht, wird der Gemeinderat noch entscheiden müssen.

Außerdem wird auf Anregung der CDU ein noch näher zu definierender Bürgerbeirat gegründet, in dem Bürger zusammen mit Ratsmitgliedern und Vertretern der Geopfalz ein Bürgergutachten erstellen, in dem Bedingungen und Erwartungen an das Projekt zusammengefasst werden. „Wir brauchen sozialen Frieden im Ort“, sagt Sebastian Hisgen, der den Antrag vorstellte. Konstruktive Mitentscheidung statt Protest ist sein Wunsch.