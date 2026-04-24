Wie geht’s weiter mit dem Geothermie-Projekt LU/Vorderpfalz? Vertreter der Firma Vulcan Energy haben zuletzt den Bauausschuss informiert. Was das für die Region bedeutet.

Thomas Franzen, Marcel Eckard und Thorsten Hauck haben bei der jüngsten Sitzung des städtischen Bauausschusses in Ludwigshafen vor allem eins verbreitet: Zuversicht und den Glauben an die Geothermie, sprich: die in der Erdkruste gespeicherte Wärmeenergie und deren ingenieurtechnische Nutzung. Die drei Vertreter des Karlsruher Unternehmens Vulcan Energy warben um Vertrauen und baten um Geduld – denn bis 2035 werde es wohl noch dauern, bis Erdwärme in Ludwigshafen und dem Umland tatsächlich zum Heizen, Kühlen und zur Stromerzeugung eingesetzt werden kann. Genehmigungen, Analysen, Aufklärung, wissenschaftliche Begleitung: „Das wird sich noch über Jahre hinziehen“, prognostizierte Projektleiter Franzen.

OB Blettner: Große Chance

Das sei zwar ein langer, aber eben auch ein alternativloser Prozess, meinte Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU). „Die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist eine große Chance für die nächste Generation. Wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass es höchste Zeit ist, andere Energiequellen zu erschließen, dem ist nicht mehr zu helfen.“

Ein »Vibro-Truck« in der Friesenheimer Sternstraße. Foto: Lutz Schwab

Die regionalen Voraussetzungen seien jedenfalls gut, Ludwigshafen und sein Umland sogar ein „Dorado“ für Geothermie, sagte Franzen – darauf ließen erste Untersuchungen schließen, berichtete er. Das Potenzial für die Wärmebereitstellung liege in der Region bei 2000 bis 2500 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr. Diese Menge deckt in etwa den jährlichen Strombedarf einer Großstadt wie Zürich und entspricht der jährlichen Stromerzeugung eines großen Offshore-Windparks. Rund eine Million durchschnittliche Zwei-Personen-Haushalte könnten damit ein ganzes Jahr lang mit Strom versorgt werden.

Stadtrat stimmt Vertrag zu

Der Bericht des Vulcan-Trios über den Sachstand der seismischen Untersuchungen im Geothermie-Projekt Ludwigshafen/ Vorderpfalz knüpfte an frühere Beratungen mit politischen Gremien an. Mitte Januar 2025 stimmte der Stadtrat schließlich einem Vertrag mit Vulcan Energy zu. Dieser erlaubt 2D- und 3D-seismische Messungen mit Messfahrzeugen („Vibro-Trucks“) und sogenannten Geophonen, auch „Ohren der Erde“ genannt – hochempfindliche Sensoren, die Bodenvibrationen und seismische Wellen in elektrische Spannungssignale umwandeln. Da das Befahrungsrecht am 31. März endete, bereitet die Verwaltung nun eine Verlängerung des Vertrags vor.

Drei Hauptziele

Das Projekt verfolgt drei Hauptziele: Erstens soll das BASF-Stammwerk mit CO 2 -freiem Dampf versorgt werden. Zweitens soll für Ludwigshafen und Frankenthal eine nachhaltige Fernwärme aufgebaut werden. Drittens soll Lithium klimaneutral gewonnen werden, um die europäische Energie- und Rohstoffwende zu unterstützen. Dafür gebe es bereits vier prominente Abnehmer. Langfristig sei eine schrittweise Entwicklung im Oberrheingebiet geplant. Erfahrungen aus der Projektphase in Landau (Anlagen im Gewerbepark D12) sollen dabei übertragen werden.

Sechs Wochen Daten verarbeitet

Die 2D-Seismik ging laut Vulcan im Februar/März 2025 innerhalb von zehn Tagen „erfolgversprechend“ über die Bühne. Die Datenverarbeitung im April/Mai beanspruchte sechs Wochen. Anschließend folgte die Auswertung bis Jahresende. Untersucht wurden Städte und Gemeinden in der Vorderpfalz. Ziel war es, geothermische Zielzonen zu bestätigen und deren Lage für das 3D-Design festzulegen. Die Ergebnisse hätten die Vorstudien bestätigt und liefern laut Vulcan Hinweise auf Lithiumressourcen. Ein „wichtiger Zielhorizont“ liege nördlich von Ludwigshafen und Frankenthal in etwa 3000 Metern Tiefe. Modellierte Temperaturen sprächen für gute Nutzungsmöglichkeiten.

Weniger Lärm durch leisere Trucks

Bei der 2D-Seismik habe es zwar keine besonderen Vorkommnisse gegeben – Lärmprobleme, die die Datenqualität beeinträchtigen, hingegen schon. Daher sei technisch nachgerüstet worden, erklärten die Vulcan-Vertreter, etwa mit Verweis auf modernere, leisere „Vibro-Trucks“ mit geräuschisolierten Motoren.

Angrenzende Gebäude werden mit solchen Geräte überwacht. Foto: Lutz Schwab

Die Vibrationsüberwachung an Gebäuden soll abends und nachts laufen und an einem Standort maximal anderthalb Minuten dauern. Der Lärmpegel sei dabei nicht höher als bei der Müllabfuhr, versicherte Franzen mit Blick auf besorgte Anwohner. Nachts sei das Hintergrundrauschen, das die Untersuchungen beeinflusse, zudem viel geringer, die Datenqualität dadurch besser. Ein um zwölf Dezibel besseres Signal-Rausch-Verhältnis entspreche dem Effekt, vier statt eines „Vibro-Trucks“ einzusetzen, erklärten die Experten. Aus Sicherheitsgründen seien mehr als 300 potenzielle Untersuchungspunkte ausgelassen worden.

3D-Seismik ab 2027

Für die zwei bis drei Monate dauernde 3D-Seismik ab 2027 im kompletten Stadtgebiet wie auch in Mannheim liefen bereits Vorbereitungen. Im Vergleich zur 2D-Seismik liefere die 3D-Seismik ein deutlich höher aufgelöstes räumliches Bild der Untergrundstrukturen. Verwerfungen und Segmentierungen ließen sich dadurch besser erkennen. Das erleichtere die präzise Planung nächster Schritte, insbesondere der Tiefbohrungen zur Erkundung des Untergrunds. Bei erfolgreicher 3D-Seismik und Bohrung sollen anschließend Pipelines, ein Wärmekraftwerk sowie Anlagen zur Lithium-Extraktion und Raffination gebaut werden.

Bei den neuen Trucks sind die Motoren geräuschisoliert. Foto: Lutz Schwab

Sobald der genaue Zeitplan und Zeitraum der 3D-Seismik feststehen, werde darüber informiert. Geplant seien eine Bürger-Infoveranstaltung und auf Wunsch Präsentationen in Ortsbeiräten, kündigten die Vulcan-Leute an. Behördliche Genehmigungen, etwa zur Kampfmittelprüfung oder für eine ökologische Baubegleitung, würden dafür eingeholt oder verlängert. Sämtliche Kosten für die seismischen Untersuchungen begleichen die Vorhabenträger.

Geplant sei eine Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen zur wissenschaftlichen Begleitung und Optimierung. Ziel sei eine verlässliche geothermische Wärmeversorgung für Ludwigshafen, Frankenthal und angrenzende Industriestandorte sowie eine klimaneutrale Lithiumproduktion zur Stärkung regionaler und europäischer Wertschöpfungsketten.

Drei Fahrzeuge, 70 Kilometer

Die bisherigen Bodenuntersuchungen mit den „Vibro-Trucks“ in der Region Ludwigshafen/Frankenthal wurden laut Vulcan im März 2025 abgeschlossen. Seit 24. Februar waren in der Region bis zu drei Messfahrzeuge auf einer Strecke von rund 70 Kilometern unterwegs, um die geologischen Gegebenheiten für die Tiefengeothermie zu untersuchen. Gemessen wurde sowohl in den Städten Ludwigshafen und Frankenthal als auch in den umliegenden Gemeinden Bad Dürkheim, Birkenheide, Ruppertsberg, Lambsheim, Mutterstadt, Weisenheim am Sand, Birkenheim, Maxdorf, Dannstadt-Schauernheim und Fußgönheim. Im Anschluss wurden die gesammelten Daten ausgewertet.

„Gemeinsam mit der BASF verfolgen wir das Ziel, durch die natürlich vorkommende Erdwärme die Dekarbonisierung der heimischen Industrie voranzutreiben und die Haushalte in der Region mit grundlastfähiger, nachhaltiger Fernwärme zu versorgen“, betonte damals Vulcan-Geschäftsführer Thorsten Weimann.

Wenn der Vibro-Truck vor der Tür rüttelt, überwacht ein Mitarbeiter die angrenzenden Gebäude mit einem dieser Geräte. Foto: Lutz Schwab

Die seismischen Messungen sind Teil des im November 2024 gestarteten Projekts von Vulcan Energy und BASF, das sich zum Ziel gesetzt hat, geothermische Energie aus dem Oberrheingraben für die CO 2 -freie Dampfversorgung des BASF-Stammwerks in Ludwigshafen zu nutzen. Damit könnten dort jährlich bis zu 800.000 Tonnen CO 2 -Emissionen eingespart werden. Darüber hinaus könnte eine nachhaltige Fernwärmeversorgung für Ludwigshafen und Frankenthal realisiert werden, weshalb die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) und die Stadtwerke Frankenthal am Vorhaben beteiligt sind.

Vulcan Energy selbst geht es um Lithium, das aus dem Tiefenwasser gewonnen werden kann. Lithium ist eines der Schlüsselmaterialien für die Herstellung von Batterien.