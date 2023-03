Der britische Singer-Songwriter George Ezra („Paradise“, „Blame it on me“) kommt im Sommer nach Mannheim: Am Mittwoch, 21. Juni, 19 Uhr, gibt er auf dem Zeltfestival Rhein-Neckar auf dem Mannheimer Maimarktgelände ein Konzert. Der 29-Jährige hat sein aktuelles Album „Gold Rush Kid“ dabei, das direkt den ersten Platz der britischen Charts erklomm. Zum Zeltfestival kommen unter anderem auch Johannes Oerding (Donnerstag, 22. Juni) und Jan Delay (Sonntag, 25. Juni). Im Netz: www.zeltfestivalrheinneckar.de.