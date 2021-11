Das Winterdorf vor der Rhein-Galerie, der Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz und der Lichterzauber sind die Anziehungspunkte am verkaufsoffenen Sonntag, 28. November, 13 bis 18 Uhr, im Ludwigshafener Stadtzentrum.

„Weihnachtsmarkt und Winterdorf sind in der Adventszeit starke Magneten für die Menschen aus der Metropolregion. Der TWL-Lichterzauber ist ebenfalls eine große Attraktion“, sagt Christoph Keimes. Er ist in Personalunion Geschäftsführer der Stadtmarketinggesellschaft Lukom und des Marketingvereins.

Gut auf Pandemiebedingungen eingestellt

„Mit Winterdorf, Weihnachtsmarkt und verkaufsoffenem Sonntag machen wir den Besuchern ein umfangreiches Angebot für einen entspannten Sonntag in der Innenstadt“, sagt Marcus Keller-Leist, Junior-Chef beim Traditionsunternehmen Schuh-Keller. „Die Menschen haben die Möglichkeit, bei Bratwurst und Glühwein ihren Einkaufsbummel in den beleuchteten Einkaufsstraßen zu genießen. Der Einzelhandel hat sich in den letzten Monaten gut auf Verkauf und Beratung unter Pandemiebedingungen eingestellt. Wir achten sehr darauf, dass unsere Kunden ein sicheres Einkaufserlebnis haben.“

2G im Winterdorf und auf Weihnachtsmarkt

Beim Besuch des verkaufsoffenen Sonntags muss penibel auf die rechtlichen Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie geachtet werden. „Dazu zählen in erster Linie Abstand halten und Maske tragen“, betont Keimes. „Auf dem Weihnachtsmarkt und im Winterdorf gilt 2G, also geimpft oder genesen, als Zugangsbeschränkung.“

Neue Ludwigshafen-Artikel hat die Tourist-Info, die am Sonntag ebenfalls geöffnet hat, im Angebot. Darunter sind Artikel, die den Anker, das Emblem im Stadtwappen, symbolisieren: Ankernudeln vom Produzenten Pfalz Nudel, als Ausstechform für die Weihnachtsbäckerei oder etwa als Aufdruck auf Bade-Enten in begrenzter Sammler-Edition.

Limitierte Tasse, spezielles Dubbeglas

Glühwein lässt in der limitierten Glastasse mit Ludwigshafener Aufdruck genießen. Auch Dubbegläser in Ludwigshafener Mundart-Edition sind in der Tourist-Info am Berliner Platz 1 zu haben. Ein umfangreiches Sortiment an Artikeln mit Bezug zu Ludwigshafen präsentieren die sogenannten Ludwigshafen-Boxen. Zum Preis von 49,50 Euro beinhaltet die Box XL ein Dubbeglas mit dem Aufdruck „Ludwigshafe – Des Door zur Pfalz“ sowie Produkte lokaler Anbieter: Bio-Wein, Bier, Kaffee, Honig, Ankernudeln, Leberwurst Pralinen und eine Ausstechform in Form eines Ankers. An Printprodukten liegen zwei Panorama-Postkarten mit Ludwigshafener Motiven, ein Fotobuch mit Impressionen aus der Stadt und die Broschüren die „Die schönsten Ecken von Ludwigshafen“ und „Ludwigshafen mit dem Fahrrad erkunden“ bei.