Der CDU-Ortsverband Gartenstadt hat bei seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt und damit einen Generationenwechsel eingeleitet: Neuer Vorsitzender ist Lukas Muciek. Sein Vorgänger Leonhard Eichner, der den Ortsverband in den vergangenen Jahren erfolgreich geführt hat, übernimmt künftig das Amt des Stellvertreters. Damit tauschen beide ihre bisherigen Rollen. Schriftführerin und Kassiererin Ursula Günther hat ihre bisherigen Ämter niedergelegt, sie bleibt dem Vorstand weiterhin als Beisitzerin erhalten. Die Aufgaben im Vorstand wurden neu verteilt. Eichner übernimmt das Amt des Schriftführers, Muciek übernimmt zusätzlich die Aufgabe des Kassierers. Ziel des Vorstandsteams ist es, den Ortsverband zukunftsorientiert aufzustellen. Landtagsabgeordnete und Landtagskandidatin Marion Schneid sagte: „Es ist großartig, junge Menschen zu haben, die Zeit investieren und Verantwortung übernehmen möchten. Lukas ist engagiert und genau der Richtige. Ich wünsche ihm viel Erfolg.“ Dass Eichner diesen Wechsel vorbereitet habe und das Team weiterhin tatkräftig unterstütze, sei ein starkes Zeichen für eine gute gemeinschaftliche Arbeit für die Zukunft des Ortsverbands. Peter Uebel, Vorsitzender der Stadtratsfraktion, ergänzte: „Der Generationenwechsel in der CDU Gartenstadt ist ein starkes Signal für die Zukunft. Es ist wichtig, dass Erfahrung und neue Ideen zusammenkommen.“