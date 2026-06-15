Es waren 80 kleine und große Läufer, die beim 20. Generationenlauf der Kita Villa Kunterbunt auf die Strecke gingen. Der Lauf ist der Abschluss der Bewegungswoche der Kita.

Jedes Jahr veranstaltet die Villa Kunterbunt mit ihren Kindern eine Bewegungswoche. Dazu gehören viele Aktivitäten, die oft gemeinsam mit Sportvereinen und anderen Einrichtungen den Kindern gezeigt und erklärt werden.

So konnten die Mädchen und Jungen zum Beispiel den Zirkus Bellissima besuchen. Auch Handball, Schwimmen und Fechten durften ausprobiert werden. Täglich haben die Kinder zudem ein kleines Lauftraining absolviert. „Ziel ist es, Spaß am Bewegen zu finden und dafür den Kindern Möglichkeiten zu zeigen“, erklärt Thomas Hostermann, seit 13 Jahren der Leiter der Villa Kunterbunt. Der Generationenlauf sei dann der gemeinsame Abschluss. Wobei die Veranstaltung offen sei, auch andere Kitas und Schulen könnten sich beteiligen und mitlaufen.

Oma läuft mit Enkelin

Es gibt zwei Strecken, je nach Lust und Kondition: Die kleine Runde sind 800 Meter, die große Runde sind etwa drei Kilometer. Unterwegs gibt es Streckenposten, die aufpassen, dass niemand verloren geht. Helfer des Roten Kreuzes Neuhofen sind ebenfalls dabei, falls jemand stürzt. Alle, die mitmachen bekommen eine Medaille, die Sieger werden mit einer Urkunde geehrt. Im Hof der Kita ruft Kita-Leiter Hostermann die Läufer zusammen. Er stellt die beiden Erfinderinnen des Generationenlaufs vor, Renate Fitzner und Petra Hollich. Die ehemaligen Mitarbeiterinnen freuen sich, dass ihre Idee schon so lange Bestand hat und dass so viele Teilnehmer mitmachen.

Seit Anfang an dabei ist Oma Elvira (68), die mit ihrer Enkelin Milena (5) am Start ist. „Das ist eine herrliche Idee, ich bin hier mit meinen drei Kindern schon gelaufen und jetzt mit der Enkelin“, sagt die sportliche Oma.

Training im Kindergarten

Der jüngste Teilnehmer des Laufs ist in diesem Jahr ganz unangestrengt dabei: Paul, gerade ein Jahr alt, liegt in einem eigens für Jogging geeigneten Kinderwagen, sein „Motor“ dahinter ist sein Vater Matthias (44). Anna ist sechs Jahre alt, und heute will sie auf die lange Strecke, zusammen mit ihrer Mama Svetlana. „Anna hat hier im Kindergarten trainiert, wir laufen zusammen“, sagt die Mutter.

Damit es kein „Kaltstart“ wird, gibt Hostermann den versammelten Teilnehmern ein paar gemeinsame Aufwärmübungen zu rhythmischer Musik. Dann geht es los. Der Lauf wird vom Deutschen Sportbund unterstützt, als Repräsentant ist wie in den Vorjahren Carlo von Opel in Neuhofen vor Ort.