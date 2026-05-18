Ludwigshafen erinnert an die Mai-Deportationen von 1940. Stimmen von Zeitzeugen und Politikern zeigen, wie das Erinnern heute wirkt – und was daraus folgt.

Sinti- und Roma-Familien aus der Pfalz, aus Nordbaden und Rheinhessen wurden vor 86 Jahren – am 16. Mai 1940 – vom damaligen Hauptbahnhof Ludwigshafen in Konzentrationslager nach Polen deportiert. Damit begannen in Deutschland die ersten familienweise durchgeführten Deportationen durch die Nationalsozialisten.

Mit einer Gedenkfeier wurde am Samstag an die Opfer erinnert – an jenem Ort, an dem diese per Zug ihre Heimat verlassen mussten. Die Gedenkstätte am Ludwigshafener Rathausplatz war anlässlich des Jahrestags mit Kränzen geschmückt.

Bahnfahrt selbst bezahlen

Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs fielen europaweit bis zu 500.000 Sinti und Roma den Nationalsozialisten zum Opfer. Die Deportationen vom Mai 1940 seien „ein Testlauf, eine Art Generalprobe“ gewesen, erklärte Mario Lagrene vom Landesverband Deutscher Sinti und Roma bei der Gedenkveranstaltung. Sie sollten dazu dienen, „bei künftigen Deportationen einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen“. Das Zusammenwirken zwischen Reichssicherheitshauptamt, lokaler Kriminalpolizei und Reichsbahn sei damals erprobt worden. Wie kann man möglichst viele Menschen widerstandslos festnehmen, transportieren und überwachen? Wie reagiert die Bevölkerung? Diese Fragen hätten die Verantwortlichen beschäftigt.

Die Verbrechen seien bis heute Teil der kollektiven Erinnerung der Betroffenen, berichtete Lagrene aus eigener Erfahrung. Seine Großeltern aus Ludwigshafen wurden mit ihren fünf Kindern deportiert. Die „menschenunwürdige Bahnfahrt“ mussten sie selbst bezahlen. Im Sammellager wurden ihre Ausweispapiere eingezogen und durch „Zigeunerausweise“ ersetzt. Zwei der fünf Kinder wurden in den Lagern ermordet.

Lagrene verband seine Schilderungen mit einem Appell: „Niemand erwartet von der heutigen Generation, dass sie sich schuldig fühlt für Taten, die lange vor ihrer Geburt begangen wurden. Aber wir wollen, dass wir auch in Zukunft in Freiheit, Frieden und ohne Vorurteile leben können.“

„Immer wieder erinnern“

Bürgermeister Andreas Schwarz (SPD) betonte, wie wichtig es sei, die richtigen Konsequenzen aus der Erinnerungskultur zu ziehen. Der Blick in die Vergangenheit werde damit zu einem Bekenntnis zu Menschlichkeit und Respekt. „Unsere demokratische Gesellschaft lebt davon, dass wir füreinander einstehen“, sagte Schwarz. Diese Haltung müsse „immer wieder neu gelernt, gelebt und auch verteidigt werden“. Erinnern heiße Verantwortung übernehmen.

„Wir müssen uns immer wieder erinnern“, sagte Michael Hartmann. Er ist seit vergangenem Jahr unabhängiger Antiziganismus-Beauftragter des Landes Rheinland-Pfalz – ein bislang bundesweit einmaliges Amt. Er schilderte, wie die Diskriminierung der Sinti und Roma nach dem Krieg weiterging. Der Völkermord sei lange geleugnet, Entschädigungen seien verweigert worden. Zudem seien Minderheiten vielerorts an den Stadtrand gedrängt worden.

Auch nach 1945 hätten Täter ihre Deutungsmacht gegenüber den Opfern vielfach fortgesetzt, ergänzte Lagrene. Erst mit der Bürgerrechtsbewegung der 1970er-Jahre habe langsam ein Umdenken begonnen. Aufmerksamkeit erregte damals unter anderem ein Hungerstreik im Jahr 1980. Zwei Jahre später erkannte Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber der Minderheit offiziell an.

Vertrauen täglich neu verdienen

Mit dem neuen Staatsvertrag für Minderheitenrechte vom Mai 2025 bekräftigt Rheinland-Pfalz nun sein dauerhaftes Bekenntnis zur Minderheit der Sinti und Roma. Der Vertrag soll verbindliche Grundlagen für langfristige Förderung und gesellschaftliche Teilhabe schaffen und zugleich ein sichtbares Zeichen gegen Antiziganismus setzen.

Auch das schwierige Verhältnis zwischen Polizei und Minderheiten müsse weiter aufgearbeitet werden, sagte Hartmann. Die historische Schuld sei Teil des institutionellen Gedächtnisses. Hayat Erten, Integrationsbeauftragte beim Polizeipräsidium Rheinpfalz, erklärte, die Polizei sei während der NS-Zeit keine neutrale Institution gewesen. Vertrauen marginalisierter Gruppen müsse man sich täglich neu verdienen.

Zum Abschluss der Gedenkfeier stellten Nachwuchsmitarbeiter der Stadt weitere Schicksale deportierter Sinti und Roma aus Archivmaterial vor. Manche seien zurückgekehrt, „doch die Rückkehr in die Heimat blieb leider eine Seltenheit“. Kurz nach 12.40 Uhr – der damaligen Abfahrtszeit des Deportationszugs – wurde eine Schweigeminute eingelegt. In der Stille wirkte das Quietschen der Straßenbahnen ungewohnt laut.