Im kommenden Jahr soll die schon lange geplante Brandschutz-Sanierung des Ruchheimer Gemeinschaftshauses starten. Das hat Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) am Montag in der Sitzung des Ortsbeirats Ruchheim gesagt. Grund für die jüngsten Verzögerungen sei eine Kostenerhöhung gewesen. Im Haushalt 2022 sind für das kommende Jahr 850.000 Euro für die Arbeiten am Gemeinschaftshaus vorgesehen. Der Stadtrat muss dem Haushalt in seiner Dezember-Sitzung noch zustimmen. Zudem sind 70.000 Euro für die Erneuerung einer landwirtschaftlichen Brücke in Ruchheim geplant. Peter Eisenberg (SPD) hakte nach, was mit anderen Projekten, etwa einem Radweg nach Fußgönheim sei. Laut Ortsvorsteher gibt es dazu Gespräche mit dem Baudezernat und die Hoffnung, dass der Radweg möglicherweise mithilfe eines Förderprogramms finanziert werden könnte.