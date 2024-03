Ein Konzept zur Weiterentwicklung von Gemeinschaftsäckern in Mannheim hat die Stadt auf den Weg gebracht. In Neckarau, Neuhermsheim und Sandhofen soll es für Initiativen zukünftig an mehreren Orten möglich sein, Lebensmittel zur Selbstversorgung anzubauen. Interessierte sind aufgerufen, sich bis Ende April bei der Stadt zu melden. Gemeinschaftsäcker sollen ein Bewusstsein für Lebensmittel und gesunde Ernährung schaffen, die soziale Teilhabe stärken, einen Beitrag zu mehr Biodiversität leisten, ehrenamtliches Engagement und nachbarschaftliches Miteinander fördern und nicht zuletzt das Wohnumfeld bereichern. In Mannheim will man mit diesem Konzept dem großen Engagement der bestehenden Initiativen und der hohen Nachfrage nach weiteren Orten gemeinschaftlichen Lebensmittelanbaus entsprechen. Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es hier.