Seit 2022 ist der 11. März ein Gedenktag für die Opfer von Terrorismus. In Ludwigshafen wurde ihnen bei einer Kranzniederlegung am Europaplatz gedacht.

Am 11. März knüpft man auch in Deutschland an den europäischen Gedenktag für die Opfer des Terrorismus an, der nach den Bombenanschlägen in Madrid vom 11. März 2004 eingeführt wurde. An diesem Tag war in der spanischen Hauptstadt durch islamistische Terroristen eine Serie von zehn Bombenexplosionen, verteilt auf vier Vorortzüge, ausgelöst worden. Dabei starben 193 Menschen, mehr als 2000 wurden verletzt.

Als Urheber gilt eine radikal-islamische Gruppierung mit Verbindungen zur Terrororganisation al-Qaida. Islamistische Terroranschläge gab es in den vergangenen Jahren auch in Deutschland, wie 2024 in Solingen und in Mannheim, wo bei einem Messerangriff auf eine Veranstaltung am Marktplatz ein Polizist starb. Außer einem Messerangriff in Bielefeld mit Verletzten gab es 2025 in München auch den Anschlag mit einem Auto auf eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi mit zwei Toten und mehreren Verletzten.

Zeichen gegen Hass und Ausgrenzung

Zur Gedenkfeier vor dem Stadthaus Nord am Europaplatz waren außer Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) weitere Vertreter der Lokalpolitik, Stadträte, Ortsbeiräte und Vertreter der Polizei gekommen, dazu Schüler der Gesundheits- und Pflegeschulen des Klinikums Ludwigshafen, die aktuell noch Träger des Abraham-Pokals in Ludwigshafen sind.

Der Abraham-Pokal wird seit dem Jahr 2003 in Ludwigshafen wie auch in Mannheim als Wanderpokal an Schulen vergeben. Er fordert die Träger dazu auf, sich ein Jahr verstärkt mit den Themen Antisemitismus, Rassismus und Verständigung zwischen den drei abrahamitischen Religionen zu beschäftigen und Projekte in diesem Sinne zu realisieren. Viele Schüler besuchten die Gedenkveranstaltung.

Am heutigen Tag sei es wichtig, ein Zeichen gegen Ausländerfeindlichkeit, Hass und Ausgrenzung zu setzen, sagte Hülya Stegmüller, Schulleiterin der Schule für Pflegeberufe. Klinikum-Geschäftsführer Jan Stanslowski erinnerte an das Leid der unschuldigen Opfer.

Aufgabe für gesamte Gesellschaft

Die Gewalt der Terroristen sei ein Angriff auf uns alle. „Wir haben uns hier heute versammelt, um der Opfer terroristischer Gewalt zu gedenken. Wir tun dies im öffentlichen Raum, denn Terrorismus richtet sich nicht nur gegen einzelne Menschen, sondern gegen unsere offene Gesellschaft, gegen unser friedliches Zusammenleben und die Werte, die unser Land tragen“, betonte auch Blettner. Es sei wichtig, an die Menschen zu erinnern, die durch die terroristischen Anschläge ihr Leben verloren hätten und die Verletzten, die bis heute mit den Folgen leben müssten.

Aber die Erinnerung sei mehr als eine staatliche Aufgabe. Sie sei eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. „Als Stadtgemeinschaft wissen wir, wie wichtig Solidarität ist. Ludwigshafen ist eine vielfältige, offene und von unterschiedlichen Kulturen geprägte Stadt. Vielfalt ist unsere Stärke“, sagte der Oberbürgermeister und rief dazu auf, über Herkunft, Religion und politische Überzeugungen hinweg zusammenzustehen und die Werte des Grundgesetzes, Freiheit, Menschenwürde und den Rechtsstaat zu verteidigen.

Der Tag solle nicht nur als Moment des Gedenkens verstanden werden, sondern als Auftrag für ein friedliches Miteinander.