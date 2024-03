Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fasten gibt es in jeder Weltreligion, sagte Chris Ludwig beim gemeinsamen Fastenbrechen von Muslimen und Christen am Samstagabend im Prälat-Walzer-Haus. Dazu hatten das Kulturzentrum Fontäne unter Beteiligung der Kirchengemeinde Heilige Petrus und Paulus in Kooperation mit den Einrichtungen Ela, Medical Academy & Café sowie Lernzirkel Ludwigshafen eingeladen.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) bezeichnete die Veranstaltung als bereichernd. „Es ist wichtig, dass wir uns in unserem Glauben austauschen. Ich glaube persönlich,