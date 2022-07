Jeden ersten Mittwoch im Monat lädt die Stadtbibliothek zum Shared Reading ein. Bei dieser Form der gemeinsamen Lektüre wird Literatur in einem geschützten Raum laut gelesen.

Dazu sollen von den Zuhörern Gedanken und Gefühle formuliert werden können. Konkret bringt eine ausgebildete Leseleiterin eine Kurzgeschichte und ein Gedicht mit und beginnt, sie laut vorzulesen. In den Pausen ist Zeit für den Austausch.

Nächster Termin für das Shared Reading in der Stadtbibliothek (Bismarckstraße) ist der 3. August, 17 bis 18.30 Uhr. Anmeldung bei Leseleiterin Julia Szostek per Telefon 0157 92361275 oder per E-Mail an SR-LU@web.de. Eintritt wird nicht erhoben.