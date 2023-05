Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Funke sprang beim Tanzen im „Goldenen Pflug“ über, einem Lokal mit Tanzboden in Oggersheim. Es muss ein sehr großer Funke gewesen sein, denn das war im Jahr 1946, und der Funke glüht immer noch. Fünf Jahre später traten Bruno Wagner und Anneliese Häfele in der Notkirche der Gemeinde St. Sebastian in Mundenheim vor den Traualtar. Somit feiert das Ehepaar heute das seltene Fest der Gnadenhochzeit.

„Er war ein guter Tänzer“, schwärmt die Braut von damals noch heute. Der Lieblingstanz der beiden sei der Tango gewesen. Gefeiert wurde im Wasserwerk auf der