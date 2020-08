Um die Kraft der Wort auf sich wirken zu lassen, wird beim „Shared Reading“ eine Geschichte oder ein Gedicht gemeinsam laut gelesen. Anschließend tauscht man Gedanken dazu aus. Das Gespräch in der Gruppe, die sich unverbindlich für 90 Minuten trifft, wird von ausgebildeten Ehrenamtlichen geleitet. Sie suchen auch die Texte aus – Vorwissen oder Vorbereitungen sind für die Session nicht nötig.

Immer am ersten und dritten Dienstag im Monat von 18.45 bis 20 Uhr bietet der Karlstorbahnhof „Shared Reading“ seit der Corona-Krise per Videokonferenz an. Im September findet das Treffen im digitalen Raum jedoch ausnahmsweise nur einmal statt, am Dienstag, 8. September, 19 Uhr. Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung per E-Mail unter shared-reading@karlstorbahnhof.de. Benötigt werden ein Computer mit Kamera und Mikrofon oder ein Smartphone mit Kopfhörern. Die nächste Gelegenheit ist am Dienstag, 15. September, 19 Uhr, aber diesmal von Angesicht zu Angesicht vor Ort im KlubK, der bestuhlt ist.

