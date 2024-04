Die Radtouren der Stadtmarketinggesellschaft Lukom unter dem Motto „Mehr Lust auf Ludwigshafen“ verknüpfen Gruppen-Exkursionen auf dem Fahrrad mit einem Abstecher in verschiedene Ludwigshafener Eisdielen.

Die salopp pfälzisch betitelte „Eisbolle-Tour“ liefert auch Informationen von Ludwigshafener Ortsvorstehern zu ihrem jeweiligen Stadtteil. „Dieses Veranstaltungsformat ermöglicht es auf sehr angenehme Art, die Qualitäten verschiedener Eiscafés in dieser Stadt und bislang vielleicht unbekanntere Ecken und Charakteristika der Ludwigshafener Stadtteile im Rahmen einer geselligen Radtour kennenzulernen“, erläutert Lukom-Chef Christoph Keimes das Konzept.

Jeweils zwei Stadtteile werden pro Tour-Termin angesteuert. Start zu allen genannten Terminen ist jeweils um 17 Uhr. Auftakt ist am Freitag, 3. Mai, in Rheingönheim mit Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann (CDU), Start an der Eisdiele La Paga 2, Hauptstraße 217. Ziel dieser zwölf Kilomter langen Rundfahrt ist Maudach mit Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck (CDU). Am Mittwoch, 8. Mai, ist Treff mit Ortsvorsteherin Anke Simon (SPD) an der Mundenheimer Eisdiele La Paga, Mundenheimer Straße 6a. Fahrtziel an diesem Tag ist der Stadtteil Oppau mit Ortsvorsteher Frank Meier (SPD). Die Fahrtstrecke beträgt elf Kilometer.

Weitere Fahrten sind für 15., 22. und 29. Mai geplant und werden noch vorgestellt. Die Teilnahme an allen Fahrten dieser Reihe ist einschließlich der Eis-Verköstigung kostenfrei. Die Anzahl der Mitradelnden ist pro Fahrt auf 20 Personen begrenzt.

Kontakt

Anmeldungen werden ab sofort über die Tourist-Information Ludwigshafen am Berliner Platz 1, telefonisch erreichbar über die 0621 512035 und per E-Mail an tourist-info@lukom.com entgegen genommen.