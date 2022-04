Zigarettenkippen vor der Haustür, Masken im Gebüsch oder Plastikflaschen auf Spielplätzen – in einigen Straßenzügen im Dichterquartier ist dieses Bild jeden Tag vorzufinden. Nachdem sich zahlreiche Bewohner über die fehlende Sauberkeit beschwert hatten, hat das Quartiersmanagement des Dichterquartiers gemeinsam mit dem Runden Tisch „Sauberes Dichterquartier“ nun eine Müllsammelaktion vor Ort initiiert. „Wir suchen fleißige Helfer, die mit uns gemeinsam ein Zeichen gegen die Vermüllung setzen möchten“, ruft Quartiersmanagerin Lisa Martin zur Teilnahme auf. Gleichzeitig soll mit dieser Aktion Aufklärungsarbeit zu den Themen Umweltschutz und Mülltrennung geleistet werden. Los geht es am Freitag, 6. Mai, um 16 Uhr. Gemeinsamer Treffpunkt ist vor dem Gemeindezentrum in der Georg-Herwegh-Straße 43. Dort werden Greifzangen, Müllsäcke und Handschuhe ausgegeben. Als Dankeschön gibt es um 18 Uhr Getränke und Snacks. Schulklassen der Grundschule Albert-Schweitzer-Schule befreien am Vormittag die Spielplätze von Müll.

Das ab 1956 errichtete Viertel an der Saarlandstraße soll attraktiver werden. Ziel ist auch eine positivere Außenwahrnehmung. Rund 4000 Menschen leben in dem über 46 Hektar großen Viertel, das zwischen den Stadtteilen Süd und Mundenheim liegt und früher als Eisenbahnerviertel bezeichnet wurde.